Fas'ın Afrika Birliği Üyeliği

Fas'ın Afrika Birliğine katılımı kapsamındaki yasal işlemleri tamamlayacak kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Afrika Birliğine ilişkin kanunun, 6536 mükerrer sayılı Fas Resmi Gazetesi'nde bugün yayımlanmasının ardından Fas'ın 22 Ocak'ta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek Afrika Birliği zirvesi öncesinde yeniden birliğe üye olması işlemleri tamamlanmış oldu.



Geçtiğimiz çarşamba günü Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi'nde onaylanan Afrika Birliğine katılım yasa tasarısı, dün parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nden de geçmişti.



Polisario Cephesi'nin "Batı Sahra Cumhuriyeti" olarak Afrika Birliğine üye olmasının ardından 1984 yılında birlikten çekilme kararı alan Fas, 21 Temmuz 2016'da birliğe tekrar döneceğini açıklamıştı.



Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına ilhakının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında gerginlik başlamıştı. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürmüştü.