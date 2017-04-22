Fas ile Küba Arasında Diplomatik İlişkiler Yeniden Başladı

Fas'ın 37 yıl aradan sonra Küba ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlattığı bildirildi.



Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in isteği üzerine Fas'ın Küba ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlattığı ve en kısa zamanda bu ülkenin başkenti Havana'da diplomatik temsilcilik açacağı belirtildi.



Ülkenin yeni coğrafyalar ile diplomatik ilişki kurma isteğinde olduğu belirtilen açıklamada, Fas ile Küba arasında New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde imzalanan bildiride karşılıklı büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin başlatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.



Fas, Küba'nın Polisario Cephesine yardım ettiği gerekçesi ile 1980 yılında bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmişti.



Fas'ın 1975'te, eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yaşadığı gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunuyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.