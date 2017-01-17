Fas Büyükelçisi'nin Kıyafetleri Erdoğan Ziyaretine Damgasını Vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fas Büyükelçisi Menouar Alem'iyi kabul etti. Ziyaret sırasında Alem'inin yerel kıyafetleri ilgi odağı oldu.

Fas Büyükelçisi'nin Kıyafetleri Erdoğan Ziyaretine Damgasını Vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Krallığı Büyükelçisi Menouar Alem'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÜVEN MEKTUBUNU SÜRDÜ

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan Fas Krallığı Büyükelçisi Alem'in, bu görevinden önce Fas Krallığı'nın Avrupa Birliği nezdinde daimi temsilcisi olarak görev yaptığı belirtildi.

YEREL KIYAFETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Menouar Alem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyarete yerel kıyafetleriyle geldi. Yerel kıyafetleriyle Alem ziyaret sırasında ilgi odağı oldu.

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