Bu bilet ile Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nı ziyaret edebilirsiniz.



1990 yılında kurulmaya başlanıp, 1993 yılında halka açılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Türkiye'nin en önemli iki ili olan İstanbul ve Kocaeli'ne eşit uzaklıkta ve ortalama bir saatlik sürede ulaşılabilecek, havası temiz ve yeşili bol bir bölge olan Darıca'da yer almaktadır.



Ana misyonu doğa ve çevre bilincini oluşturmak, hayvan-bitki ve insan bütünlüğünün devamlılığına katkı sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 18 yılın aşkın bir süredir, EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) tam üyesidir. Bu sayede, doğal yaşam standartlarında oluşturduğu barınaklarda, koruma altında aldığı tüm canlılar hayvanat bahçelerinde doğmuş canlılardır.



"Doğa ve çevreyle dost, hayvan ve bitkileri seven, koruyan bir dünya" vizyonuyla ziyaretçisine hizmet veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı;



18 yılı aşkın bir süredir, EAZA –Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tam üyesi olan ilk hayvanat bahçesidir.



80 dönümlük alanda, 286 türü aşan ve 3600 üzerindeki hayvan nüfusu ile Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış olan ülkemizin en çok türe sahip hayvanat bahçesidir.



Marmara bölgesinin Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi'dir.



Bünyesinde barındırdığı 600'ü aşkın bitki türü ile ülkemizin zengin botanik parkları arasındadır.



Fauna ile Flora'yı birlikte ele alan yaşayan bir gen merkezidir.