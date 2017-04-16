Faruk Süren'in Bombaları; Terim ve Arda!

Galatasaray camiası Faruk Süren'in başkanlığında kurulması planlanan Abdürrahim Albayraklı, Ebru Köksaldılı yönetimi konuşuyor. Fatih Terim'in Süren'e söz verdiği, efsane başkanın da camianın önemli isimleriyle "Galatasaray'ın kurtuluşu" hakkında kafa yordukları konuşuluyor. Konuşulanlar arasındaki en önemli dedikodu ise Arda Turan'la ilgili olan.



Faruk Süren'in göreve gelir ve Terim'in takımın başına getirirse Arda Turan'ı da kaptan olarak takıma getireceği "siz korkmayın. Baskın seçim olsa bile Faruk Başkan'ın projeleri hazır" diyen ekip tarafından sürekli olarak dillendiriliyor.



Bu kişiler, "Fatih hocayla, Arda bir araya gelmez. Hayal görmeyin" diyenlere ise, "baba ile oğul arasında ayrılık olur mu, bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Zaten Fatih hocayla Arda çoktan barıştı" iddiasını da gündeme getiriyorlar.



(Fotospor)