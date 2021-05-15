Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım sözleri! 'Bulamazdım' rap şarkı sözleri nelerdir?
Faruk Sabancı & Norm Ender'in birlikte çıkardıkları Bulamazdım şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım sözleri nelerdir? Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım rap sözleri haberimizde.
Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
ÇAĞRI SİNCİ FEAT. HEJA - AĞIR TAŞLAR SÖZLERİ
[Nakarat]
Bulamazdım
Hakkın var aşka inancımı kaybedebilmek için senden (ey)
Senden iyisini bulamazdım (bulamazdım)
Hakkın var çünkü hayatımı mahvedilmek için senden (ey)
Senden iyisini bulamazdım (bulamazdım)
[Verse]
Bulamazdım yok
Gülüşünü gün yapar uyumazdım
Vede tüm dünya bana dur dese bile
Ben vurgundum sana duyamazdım (duyamazdım)
Bekle geçer gidişi yarattığı kış gibi yaz ve ben her gece yastığa
Bastıra bastıra üstüme örttüm sancılı yas (sancılı yas)
Boş geliyor bana kuytular artık
Hoş geliyordu bu kaygısı korkusu histeri ordusu
Nefesimi anlamsız kılıyor
Kör kuyulara sıkışan son çaremi
Kızgın ateşlerin alevine boğdum
Benzedi küle dönüşen her tanem
Zümrüdüanka'ya yeniden doğdum (yeniden doğdum)
Güçlendim duygusuz olmayı öğrendim
Sadece kendim için yaşamayı egomu silah gibi taşımayı öğrendim
Zaten düzeni bozuk bu kelek bu dönek dünya kime kalacak bilmiyorum
Zevki sefasını yaşıyorum işte ben artık insan sevmiyorum (sevmiyorum)
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme ve 60 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Ender Eroğlu
Müzik: Faruk Sabancı, Ender Eroğlu
Düzenleme: Faruk Sabancı
Stüdyo: Ozinga Productions, Turquilla Studio
Kayıt & Mix: Utku Ünsal
Mastering: Emre Kıral
Yaylılar: Istanbul Strings
Ud: Altuğ Öncü
Menajerlik: Seda Öztürkcan, Derya Lebi