Faruk Acarsoy ile Chi Gong ve Yağ Hücreleri Ezgersizleri

Yağ Eritici ve İştah Bastırıcı Chi Gong



Geleneksel Çin tıbbı ve Beş Element Teorisi perspektifinden yaklaşıldığında, obezite ve bedendeki aşırı yağlanma Dalak (toprak) ve Böbrekteki (su) işlevsel bozukluklarıdır. Bedenin yaşam enerjisinin (Chi) yavaş akışı ve vücut sıvılarını arıtmanın engellenmesi, yağlanmaya neden olur. Enerjinin bedendeki meridyenlerde normal akışını düzenleyen nefes ve hareketlerden oluşan Chi Gong, yaşam enerjisi ve kan akışını düzenlemeye yardımcı olur. Sağlıklı metabolik fonksiyonları destekler. Yin ve Yang dengesizliği ile oluşan blokajları ortadan kaldırır.



Geliştirdiğim tekniklerin hedefi mide ve dalakta sakinleştirici bir etki oluşturmak ve aşırı yemek yeme arzusunu haf...ifletmeye yöneliktir.



Gerçekte, yağ hücrelerinden oluşan yedek enerji-chi deposu bedene ait bir yapı değildir ancak bedende aşırı beslenme sonucu oluşur. Bunun temelinde pek çok duygusal neden olabilir. Dizayn ettiğim Teknikler ile bedende biriktirilmiş yedek chi rezervlerinin yakılmasını sağlamaya yöneliktir. Özel bir Chi Gong nefesi, odaklanma, ve yağ yakıcı egzersizlerin yanı sıra içsel kuvvet ve gücün geliştirilmesi ile yapılanan bu egzersizlerin uygulanması ile aşırı yemek yeme algısı da değişmektedir.



Bir aylık uygulama süresince günde üç kez tekrar edildiğinde maksimum yağ yakımı gerçekleşecektir. Bütün mesele kişinin bir ideal ölçü hedefi belirleyip onu oluşturmak için harekete geçmesidir.



Faruk Acarsoy



7 hafta sürecek olan bu programa haftada bir gün katılarak grup enerjisi ile motivasyonumuzu yükseltecek ve egzersizleri doğru yapmayı pekiştireceğiz.



Eşortmanla katılımı tavsiye ediyoruz.



7 hafta perşembeleri



2 saat



Saat: 19.30-21.30



Etkinliklerimiz belli katılımcı ile olduğu için, randevu alınması rica olunur.



Nil Tavelli



0532 295 62 48



0212 466 4141



Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



www.zihinvebeden.com



[email protected]



[email protected]



ww.facebook.com/zihinvebeden



www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli



www.twitter.com/ZihinveBeden



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



Mekan Adresi : İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Faruk Acarsoy ile CHİ GONG ve YAĞ HÜCRELERİ ezgersizleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır