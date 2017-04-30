Farklı Kıtalardan Kadınların Kayseri Mutfağı Merakı

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Amerika ve Asya kıtalarından gelip Kayseri'ye yerleşen üç kadın, katıldıkları yemek kursuyla Kayseri ve Türk mutfağına ait farklı lezzetleri öğreniyor.



Kayseri'de yaşamaya başlayan Amerikalı Shannon Lynn Horn, Hindistanlı Pragathi Narra ve Osetyalı Angela Özdemir, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında açılan ev yemekleri kursuna katılıyor.



Hafta içi 09.00-12.00 saatlerinde devam ettikleri kursta, mantıdan sarmaya, dolmadan baklavaya Türk ve Kayseri mutfağının farklı lezzetlerini öğrenen kadınlar, genellikle Türk yemeklerini kendi yemeklerine tercih ediyor.



Kursa katılan Hindistanlı Pragathi Narra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin işinden dolayı Kayseri'ye geldiğini ve bu sayede Kayseri mutfağıyla tanıştığını söyledi.



Kente 2,5 yıl önce taşındıklarını ve buraya ait yemekleri öğrenmeye karar verdiğini belirten Narra, şöyle devam etti:



"Türk yemekleri Hindistan yemeklerinden biraz farklı ama lezzetli. Türk yemeklerini çok seviyorum ama en çok çiğ köfte, biber dolması ve yaprak sarmasını seviyorum. Hindistan'a tatile gittiğimizde yaptığım baklavayı götürdüm ve hepsi çok sevdi. Zaten en iyi Türk tatlısı baklava, ben de çok seviyorum. Evimizde haftada 3 gün Türk, 3 gün Hindistan yemekleri yiyoruz. Kayseri mantısını çok seviyorum."



Türkiye'de inek etinin çok kullanıldığına işaret eden Narra, Hindu olduğu için dini inancına göre inek eti tüketmediğini ve kurstaki eğitmen ve arkadaşlarının bu konuya özen gösterdiğini dile getirdi.



"Türk yemeklerini tercih ediyorum"



Amerikalı Shannon Lynn Horn da arkadaş tavsiyesiyle Kayseri'ye geldiğini ve buraya yerleşmeye karar verdiğini anlattı. Bir arkadaşı sayesinde kursa yazılmaya karar verdiğini aktaran Horn, şunları kaydetti:



"Türk yemeklerini çok seviyorum, bunun için yapmayı öğrenmeye karar verdim. Misafirlerim gelince onlara Türk yemekleri pişirmek istiyorum. Sulu yemekleri çok seviyorum. Ayrıca, genellikle kavurmalı ve kıymalı makarna, nevzine, şalgamlı pilav yapmasını öğrendim. Bunları evimde yapabiliyorum. Bu kursa gelince tüm sıkıntılarımızı unutuyoruz, sohbet edip birbirimize moral veriyoruz. Kurstaki arkadaşlarımızla kültür farkımız var ama birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Amerika'ya gittiğimde biber dolması ve mercimek çorbası pişirdim ve çok sevdiler. Amerikan yemeği olarak bir şeyler var ama ben daha çok Türk yemeklerini tercih ediyorum."



Osetyalı Angela Özdemir ise eşinin Kayserili olmasından dolayı emekli olunca bu kente yerleştiklerini ifade etti.



Kentin yemek kültürünün Osetya ile çok benzediğini aktaran Özdemir, "Burada da hamur işi var bizim mutfağımızda da hamur işi ve et var. Bu kursla önceden bilmediğimiz çok şey öğrendim. Ayrıca mantıyı çok seviyorum. Kendi ülkeme gittiğimde Türk yemekleri yapıyorum ve herkes çok seviyor, bayılıyor." dedi.