Farkındalık" Yalnızca Kadınlarda İşe Yarıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, son yıllarda gündemden düşmeyen "farkındalık" kelimesinin yalnızca kadınlarda işe yaradığı açıklandı.



ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, kadınların bulundukları durumlardan erkeklere göre daha çok farkında olduklarını açıkladı. Bu araştırma kapsamında 41 erkek ve 36 kadın öğrenci 12 hafta süren bir "farkındalık" sürecine tabi tutuldu. Bunun sonucunda kadınların yaşadıkları anı dikkate alma oranlarının erkeklerdekine göre çok daha yüksek olduğu belirtildi. Bunun nedeni ise henüz bilinmiyor. Bazı araştırmacılar kadınların yaşadıklarını yansıtma oranlarının erkeklerinkine göre daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bunun aksine erkekler endişe ve tasalarını umursamamazlıktan geliyor. Bu hareketlerinden kaynaklı zaten yaşadıkları ana odaklandıklarından 12 haftanın sonunda pek de değişiklik gözlemlenmiyor. Araştırmacılar devamlı dikkatli olmanın yani yaşadığımız anın farkında olmanın yemek alışkanlığımızı, ruh sağlığımızı ve diğer insanlarla münasebetlerimizi düzelteceği de belirtiliyor. - WASHINGTON