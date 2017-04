Farkındalık Semineri & Shamoon Doğaçlama Müzik etkinliği CreAtolye'de...



Beden, zihin ve ruhun sağlıklı, uyumlu ve enerjilerinin farkında olması için an bilincinin geliştirilmesi önemlidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek zamanlar anda bulunur. Geçmişin geçmiş anıları geleceğe yansıdığında yaşanacak birçok an heba olur. Anda fark etmek, öğrenmek ve serbest bırakmak farkındalığın şifası ile hafiflemek mümkündür. 3. göz ile 'Farkındalık' olanı olduğu gibi görmektir.



21 Nisan Cuma akşamı, CreAtolye'nin büyülü ortamında gerçekleşecek farkındalık sohbetinin hemen ardından şaman ritimleri ve ruhuyla doğaçlama müzik yapan topluluk Shamoon sahne alacaktır. ve gece mantralar eşliğinde meditatif ve şifalı bir müzikle taçlanacaktır. Shamoon performansları, alışıldık konserlerden oldukça farklı bir deneyim vaadediyor. İzleyicilerden, performans süresince sessizlik rica edildikten sonra karartılan salon ışıkları, yerini mum ışığı ve tütsüye bırakıyor. Kısa bir meditasyon ile başlayan ve şaman ruhuyla icra edilip, doğaçlama müzik ile devam eden konserin ikinci bölümü, müziğin yanı sıra şaman şifacılığıyla da uğraşan Ayda Mehtap'ın şamanik trans dans gösterisiyle başlıyor. Her bir parçanın 15-30 dakika sürebildiği bu akış sırasında; müziğin titreşimleri manevi ilhama aracılık eder hale gelerek, izleyicileri spiritüel ve meditatif bir iç yolculuğa çıkarıyor. Farkındalık semineri, 3. Göz Dergisi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Güler Pınarbaşı tarafından gerçekleştirilecektir. Shamoon performansında ise vokal ve şaman davulunda Ayda Mehtap, perküsyonda Cenk Güçbilmez, bas gitar ve vokalde Dr. Kerem Köseoğlu yer almaktadır.



Performansa ev sahipliği yapan Creatolye; İstanbul'un merkezinde, Cihangir'de, odağı sanat ve yaratıcılık olan bağımsız bir kültür kurumudur.



Eğitmenler ve müzisyenler hakkında detaylı bilgi için: www.3gozdergisi.com



www.shamoon.org



Farkındalık Semineri/20: 00-21: 00



Kahve Arası/21: 00 – 21: 30



Shamoon Performans/21: 30-23: 30



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Farkındalık Semineri & Shamoon Doğaçlama Müzik



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır