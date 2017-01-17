Farkı Okumak" Projesine 30 Ağustos İlkokulundan Devam Edildi

AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları Başkanlığı, sürdürülen proje kapsamında öğrencilere kitap yardımında bulundu.



Kadın Kolları Başkanlığının hazırladığı "Farkı okumak"adlı proje ile öğrencileri kitapla buluşturmaya devam eden teşkilat mensupları, son olarak 30 Ağustos İlkokulunu ziyaret ettiler. Öğrencileri kitapla buluşturan etkinliğe katılan AK Parti Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır Eserkaya; yaptığı değerlendirmede, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yaptığımız kitap desteği ile;okuyan, sorgulayan ve geleceğine umutla bakan başarılı bir nesil yetişeceğine kalpten inanıyoruz" diye belirtti.



Etkinliğe, Eserkaya'nın yanı sıra Odunpazarı Kadın Kolları Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Lale Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Yasemin Ayrancı ve Öznur Arslan, 30 Ağustos İlkokulu Müdiresi Ebru Kaptanoğlu ve öğrenciler katıldılar. - ESKİŞEHİR