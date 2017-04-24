Farima ile Karam Baba Dans Atölyesi, 25 Nisan'da Ustaların Sahnesi'nde!



Farima, daha önceki dans derslerine katılmış olan öğrencilerinden gelen yoğun istek üzerine İran'da yaygın olarak bilinen Baba Kerem dansını ve bu dansın kaynağı olan geç dönem Kajar hanedanının dans kültürünü öğreteceği bir atölye çalışması düzenliyor.



Kısaca bilgi vermek adına, Baba Karam (veya Baba Kerem) dansı Jahel olarak adlandırılan kesiminin güney Tahran'da yaygın olarak bilinen sokak dansıdır. Bu dans ilk olarak Jahel denilen kesim tarafından saygınlık gören Baba Karam lakaplı kişi tarafından şekillendirilmiş, sonrasında günümüz İran gençliğinin Hip-Hop kültürüyle birleştirdiği popüler kültür danslarıyla harmanlanacak kadar güncelliğini koruyabilmiştir.



Kajar hanedanı 1920'lerden sonra İran'daki gücünü ve otoritesini yitirince bazı bireyleri Anadolu'ya göçmüş ve danslarıyla geleneksel Anadolu halk danslarını da belli yörelerde etkilemiştir. Hem bilgilendirici hem de eğlenceli bu dansı öğrenme fırsatını kaçırmamak için Farima'ya 25 Nisan günü siz de katılın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ustaların Sahnesi



Mekan Adresi : Acıbadem Mah. Fatih Sok. No: 6, Kat: -1, Bölüm: -22



Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Farima ile Karam Baba Dans Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır