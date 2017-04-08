Farima Berenji ile Sufi Flamenco Workshop Horasan'dan Cordoba'ya, 9 Nisan'da Ustaların Sahnesi'nde!



Sufi Flamenko'nun Güney İspanya'dan Turkiye ve İran'a olan şiirsel yolculuğuna eşlik edin!



Workshop İçerik:



Farima Berenji bu atölye çalışmasında kendisine özgü Sufi dönüş üsluplarını, İran ve Türk sema dönüşlerini ve flamenko dans tekniklerini İran makamları ve ilahi ritimleriyle öğretecek.



Atölye çalışması sufizm ve flamenko kültürlerinin etkisi ve kısa tarihi ile ilgili bilgi verilerek başlayacak.



Daha sonra Farima kendine özgü nefes tekniği ve rahatlama çalışmalarıyla pratik çalışmalara geçip flamenkonun sufi, İran ve Türk sema dönüşlerinde de kullanılan kutsal el ve vücut hareketlerini ve duygu ifade biçimlerinin dansla nasıl şekillendirileceğini öğretecek.



Katılımcılar hareketleri teknik ve kombinasyonlar olarak öğrenip atölye sonunda bunları İran ve Türk sufi dönüş üslupları ile uygulayıp ritim ve makaları da deneyimleyecekler.







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ustaların Sahnesi



Mekan Adresi : Acıbadem Mah. Fatih Sok. No: 6, Kat: -1, Bölüm: -22



Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Farima Berenji ile Sufi Flamenco



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır