Fareler ve İnsanlar

Onur Atacan'ın yönettiği Fareler ve İnsanlar tiyatro oyunu, 06 Nisan'da KKM Gazanfer Özcan Sahnesi'ndeIssız bir kasaba...Umudunu yitirmiş insanlar.

Fareler ve İnsanlar

Onur Atacan'ın yönettiği Fareler ve İnsanlar tiyatro oyunu, 06 Nisan'da KKM Gazanfer Özcan Sahnesi'nde

Issız bir kasaba…

Umudunu yitirmiş insanlar… Yarını olmayan mevsimlik işçiler…Yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasında var olmaya çalışan iki dost: George ve Lennie…George sert, sabırlı ve zeki bir adamdır; Lennie ise zihinsel engellidir, son derece kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı vardır. 

Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.

Yazan: John Steinbeck

Uyarlayan ve Yöneten: Onur Atacan

Dekor: Nazmi Karabacak

Kostüm: Güner Eskun

Müzik: Yücel Arzen

Ses Işık: Mustafa Algül

Oyuncular: Merve Sevi Murat Makar Murat Ilgar Cüneyt Vural Soner Enmutlu Ubeyd Ünal Cengiz Gül Umut Yasar ve Poyraz

İki Perde Trajedi

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.

Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2

Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Fareler ve İnsanlar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Fareler Ve İnsanlar, John Steinbeck, Gazanfer Özcan, Yücel Arzen, Cengiz Gül, Merve Sevi, 06 Nisan, Istanbul, İstanbul, Engelli
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