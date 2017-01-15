Onur Atacan'ın yönettiği Fareler ve İnsanlar tiyatro oyunu, 16 Ocak'ta Şinasi Sahnesi'nde...



Issız bir kasaba…



Umudunu yitirmiş insanlar… Yarını olmayan mevsimlik işçiler…Yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasında var olmaya çalışan iki dost: George ve Lennie…George sert, sabırlı ve zeki bir adamdır; Lennie ise zihinsel engellidir, son derece kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı vardır.



Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.



Yazan: John Steinbeck



Uyarlayan ve Yöneten: Onur Atacan



Dekor: Nazmi Karabacak



Kostüm: Güner Eskun



Müzik: Yücel Arzen



Ses - Işık: Mustafa Algül



Oyuncular: Merve Sevi Murat Makar Murat Ilgar Cüneyt Vural Soner Enmutlu Ubeyd Ünal Cengiz Gül Umut Yasar ve Poyraz



İki Perde Trajedi