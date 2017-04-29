Farc ile Eln, Küba'da Buluşacak

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) temsilcileri mayıs ayının ilk haftasında Küba'da bir araya gelecek.



Kolombiya Devlet Başkanlığı, ülkede FARC'la yapılan barış anlaşmasının uygulama organlarından Yüksek Barış Komisyonunun organize ettiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, ELN ile FARC yöneticilerinin mayıs ayı başında Küba'nın başkenti Havana'da gerçekleştireceği görüşmenin Kolombiya hükümetinin izni ile tarafların FARC'la imzalanan barış anlaşması ve müzakereler konusunda tecrübe paylaşımında bulunması amacıyla düzenlendiği vurgulandı.



Görüşmelerin Uluslararası Kızılhaç Örgütünün koordinasyonuyla yürütüleceğine değinilen açıklamada ayrıca hükümet ile ELN arasında Ekvador'un başkenti Quito'da 3 Mayıs'ta başlaması planlanan müzakerelerin ikinci turunun da 10 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi.



Açıklamada, hükümet ve ELN müzakerelerinde garantör devletlerin temsilcilerinin de yer alacağı belirtildi.



Kolombiya hükümeti ile ELN arasında Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde 7 Şubat'ta yapılan törenle başlayan görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde devam edecek.



İlk turu 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar, belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yapılacağını ilan etmişti.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.