Farah'tan Adanalı Sevgilisine Sırrı Pastada Gizli Doğum Günü Sürprizi

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, yeni yaşına sürpriz bir partiyle girdi. Adanalı olan ünlü oyuncuya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah, doğum günü için Adana Demirspor logosu bulunan bir pasta hazırlattı.

SEVGİLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Karşısında aşık olduğu takımın pastasını ve arkadaşlarını gören ünlü oyuncu, mutluluğunu gizleyemedi. Pastadaki mumları üflerken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından, sevgilisine teşekkür ederek paylaştı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Caner Cindoruk'un Instagram paylaşımına eklediği not:

Dün geceyi bana sürpriz yapıp organize eden, bütün sevdiklerimi,dostlarımı bir araya toplayıp,hayatımda gördüğüm en güzel pastayı yaptırtan sevgilim FZA (Farah Zeynep Abdullah) iyiki varsın.