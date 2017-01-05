Faraday Future Ff91 Suv Modelini Tanıttı, 0-100 Km Sadece 2.39 Sn.

Faraday Future sonunda gerçek bir otomobil tanıttı!





Faraday Future en sonunda gerçek bir otomobil üretti ve yüksek teknolojili elektrikli FF 91 SUV modelini CES 2017'de tanıttı.



İlgilenenler için söyleyelim 5.000 dolar depozit ile 2018'de üretime geçecek bu araçtan ön siparişle satın alabilirsiniz. Tabi Amerika'da yaşayanlar için.



378 mil yol kat etmesini sağlayan 130 kWh bir bir batarya paketine sahip araç, dört çeker ve 1050 beygir güç üretiyor. Tıpkı Tesla Model 3 gibi.



FF91 SUV 2.39 saniyede 100 km'ye ulaşıyor!



FF 91 SUV, gerçekten hızlı (0'dan 60'a 2,39'da) geçmenin ve uzun bir çalınmanın yanı sıra birinci sınıf bir havayolu şirketi gibi sırtını dönen koltuklar, kameralar ile dolu.



FF 91 SUV 'in 2018'de üretime girecek. Üretimde Değişken Platform Mimarisi kullanılacağını aşıklayan şirket, pil takımını ve orta çerçeveyi genişletip kısaltarak herhangi bir boyutlu araç oluşturabileceğini söylüyor.



Galeri: Faraday Future FF91 SUV | 14 Foto

















Şirket mali sıkıntılar içinde olmasına rağmen bir şekilde bir otomobil tanıtmayı başardı. Bu yeni bir başlangıç olabilir.



Engadget



http://www.teknotalk.com/faraday-future-ff91-suv-52346/