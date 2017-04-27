Fao: Türkiye ile Örnek Bir İşbirliği Geçmişimiz Var

Türkiye gıda güvenliği ve beslenme, tarımsal kalkınma, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, gençlerin istihdamı ve cinsiyet, tarımsal ticaret ve yatırım ve diğer teknik konularda Afrika'ya sunduğu artan işbirliğini genişletirken, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğini destekleyen güçlü bir rol oynuyor.



FAO Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin'in de katılacağı Antalya'da başlayan iki günlük Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda Türkiye ile Afrika arasında yeni işbirliği yolları kurmayı amaçlanıyor. Rakhmanin forum çerçevesinde Türkiye ile Afrika'dan yetkililerle bir araya gelecek ve birçok yan etkinliğe katılacağı belirtildi.



Zirveye katılan FAO Afrika Bölge Temsilci Vekili Abebe Haile Gabriel ise FAO'nun Afrika'daki stratejik tarımsal yatırım olanaklarına dair çalışmaları üzerine bakanlarla temaslarda bulunacak.



Forumun ana amacı olarak, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle bitki, hayvancılık ve ilgili konularda tecrübesini ve uzmanlığını paylaşmanın yollarını aramak ve tarımsal ticaret ve yatırımlardaki mevcut işbirliği seviyesini yükseltmek hedefleniyor.



Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda tarım sektörü dahil bir çok alanda önemli seviyede arttığı bildirildi.



Afrika ülkelerinden 40'dan fazla bakanın toplantıya ve foruma katılması beklenirken, aralarında FAO ve Afrika Birliği Komisyonu'nun bulunduğu uluslararası kurumlar, ulusal ortaklar, Türkiye ve Afrika'dan özel sektör temsilcileri foruma katılmak üzere Antalya'ya geldi.



FAO Genel Direktör Yardımcısı Rakhmanin tarımda bölgeler arası işbirliğinin önemini vurguladı ve FAO'nun Afrika'daki geniş rolüne dikkat çekerek, "FAO'nun Türkiye ile örnek niteliğinde bir işbirliği geçmişi var. Türkiye tarım, gıda güvenliği ve beslenme konularında Afrika ile yakın ilişki kurarken biz de FAO olarak uzmanlığımızı masaya getirmeye hazırız." dedi.



Bakanlar Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nun yanı sıra tarımsal finansman ve krediler, tarımsal mekanizasyon ve sulama sistemleri, iklim direnci, tarımsal ticaret ve yatırım, tarımsal girdiler, tarım sanayii, gençlerin istihdamı ve kırsal kalkınmada kadınlar, gıda ve beslenme güvenliği konularında yan etkinlikler gerçekleşecek.



Gana'nın başkenti Akra'da bulunan FAO'nun Afrika Bölge Ofisi güçlü bölgesel ortaklıkları teşvik ederek ağındaki ülke ofisleri ve alt bölge ofisleri ile zamanlı destek sunuyor. Bölge ofisi kuralsal ve siyasal işlerinin koordine edilmesine odaklanırken teknik ağlar, öncelik belirleme ve stratejik planlama ve kaynakların harekete geçirilmesinde FAO'nun liderliğini üstleniyor. (Fotoğraflı) - İstanbul