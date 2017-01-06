Fao Heyeti Adana'da

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Suriyeli sığınmacıların tarımsal faaliyetlerde istihdam edilmesine yönelik yürüttüğü eğitim projelerinin destekçisi olacaklarını söyledi. Başkan Sözlü, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün mülteci kampları ve kamp dışında yaşayan Suriyeliler için kapasite geliştirme programlarını önemsiyoruz. Üzerimize düşen desteği vermeye hazırız" dedi.



FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın, FAO Danışmanları Peter Agnew, İbrahim Tuğrul ve Nejat Doğan ile Yatırımlar Teknik Uzman Yardımcısı Ozan Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye makamında ziyaret etti. Başkan Sözlü, Başkan Vekili Ramazan Akyürek ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte FAO heyetini misafir etti. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın, iç savaş nedeniyle ülkelerini terk edip, Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yönelik sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitim ve destek programlarıyla ilgili bilgi verdi.



Sığınmacılara tarım ve hayvancılık eğitimi



Ayşegül Akın, "Türkiye'de mülteci kampları ve kamp dışında yaşayan Suriyeliler için kapasite geliştirme aktiviteleri başlatacağız. Bu projelerle çatışma ve yerinden edilmeyle yüzleşen insanlara destek olmayı amaçlıyoruz. Çalışmamızda doğru tohumların seçilmesine yönelik eğitimler, üretimin bahçeler gibi dar tarımsal alanlarda uygulanması ve hayvancılık gibi konularda yoğunlaşacağız. Ülkelerini terk etmek zorunda kalmış, mülteci ve kamp dışındaki sığınmacılara ise yetkinliklerinin arttırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması için de eğitimlerimiz sürüyor" diye konuştu.



Suriye'deki iç savaşın Adana'ya yansımaları



Başkan Hüseyin Sözlü ise Suriye'deki iç savaşın olumsuz yansımalarının Adana'da önemli ölçüde hissedildiğini, sığınmacıların da zor şartlarda altında yaşam mücadelesi verdiğini dile getirip, FAO'nun planladığı projelerin hem sığınmacılara hem de Adanalı hemşehrilerine yarar sağlayacağını belirtti.



Adana'nın kırsal ilçelerinde yaşayan vatandaşların kalkınması için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projelerden söz eden Başkan Sözlü, Suriyeli sığınmacılara insanı yardım noktasında da büyük hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi.



Başkan Sözlü, "FAO'nun Türkiye'ye gelen sığınmacıların tarımsal aktiviteleri ve geçim koşullarına destek amacıyla projeler geliştirmesi memnuniyet vericidir. Çukurova'nın bereketli topraklarında mesleki eğitimli sığınmacıların üretimin bir parçası olması, tarımsal faaliyetlerde çalışması, kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılaması yararlı olacaktır. FAO'nun mülteci kampları ve kamp dışında yaşayan Suriyeliler için kapasite geliştirme programlarını önemsiyoruz. Üzerimize düşen desteği vermeye hazırız" değerlendirmesini yaptı.



Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın'a teşekkür plaketi sundu. - ADANA