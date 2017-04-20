Fao'dan Nehir Havzalarında Verimliliği Arttıracak Proje

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) üst düzey ortaklarıyla bu hafta gerçekleştirdiği "Tarımda su kıtlığıyla başa çıkmak: İklim değişikliğinde eylem için küresel çerçeve" toplantısında sunulan, "WaPOR" isimli erişime açık veri tabanı devreye girdi.



WaPOR, Hollanda hükümetinin sağladığı 10 milyon Amerikan dolarlık bütçe ile, eLEAF, Twente Üniversitesi, ITC, Su Gözlem Vakfı ve Belçika'dan VITO'nun oluşturduğu bir konsorsiyum ile işbirliği halinde geliştirildi. İş planı programın akıllı telefonlar ile yönetilerek uzaysal veri tabanından ilgili yerel verilere ulaşmaya imkan tanıyacak uygulamaların geliştirilmesini de öngörüyor.



FAO'nun İklim Değişikliği ve Doğal Kaynaklardan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Maria Helena Semedo, "Su kullanımı yüksek oranda artmaya devam ederken iklim değişikliği artan kuraklık ve uç değerlerdeki hava ile birlikte değişim geçiriyor ve tarım için suyun bulunurluğunu düşürüyor" dedi.



WaPOR, çiftçilik sistemlerinde kullanılan suyun çok detaylı analizine ve suyun en verimli nasıl kullanılabileceğine dair güvenilir tarımsal verim sağlanması ve sulama sistemlerinin en iyi ve verimli şekilde kullanılabilmesinde çiftçilere yardım sağlayacak.



WaPOR uydu verilerini tarayarak kuraklığın hesaplanmasında kullanılan buharlaşma ve terleme miktarını ölçüyor. Buharlaşma ve terleme bir bitkinin yetişme sezonunda doğrudan ne kadar su tükettiğini direkt ölçmeyi sağlıyor ve Google Yerküre programını kullanarak haritalar üretmek için, kaç metreküp su kullanılarak ne kadar biyokütle ve verim üretildiğini gösteriyor. Haritalar 30 metreden 250 metreye kadar küçüklük çözünürlüğünde görüntüyü mümkün kılıyor ve bir günden 10 güne kadar güncelleniyor.



WaPOR, seçilmiş belirli sulama şemalarının işlevini izlemek için detaylı değerlendirmekler üretebiliyor. Böylece modernleşme planlarını destekliyor ve tüm su kullanıcılarının daha güvenilir ve uygun maliyetli su sistemleri alması için gerekli iyileştirmelerin hayata geçmesine yardımcı oluyor.



FAO'nun Genel Direktör Yardımcısı ve İklim, Biyoçeşitlilik, Toprak ve Su Yönetimi Başkanı René Castro "Küçük çiftlik sahibi çiftçileri suyun bulunabilirliğini en iyi duruma getirebilen ve iklim değişikliğine karşı kırılganlıklarını kontrol altına alabilen coğrafi mekansal bilgilere ulaşımlarını sağlayarak desteklemek FAO'nun ana görevi ve önemli bir ilk adım." dedi.



Kıtasal veri tabanı seviyesi bugün itibariyle çevrimiçi hale gelirken Benin, Burundi, Mısır, Etiyopya, Gana, Ürdün, Kenya, Lübnan, Mali, Fas, Mozambik, Ruanda, Güney Sudan, Suriye, Tunus, Uganda, Batı Şeria ve Gazze Şeridi ve Yemen için ise veriler Haziran ayında hizmete girecek. (Fotoğraflı) - İstanbul