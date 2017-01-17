Fantastik Şehir İstanbul" Okurla Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin, çocuklara edebiyatı sevdirmek ve yaşadıkları şehri tanımalarını sağlamak amacıyla başlattığı "Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması"nın ödüllü hikayeleri, "Fantastik Şehir İstanbul" adlı kitapta toplandı.



Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kitapta, geleceğin yazarları olma yolunda çocukları desteklemeyi hedefleyen yarışmada dereceye giren ilk 10 hikaye bulunuyor.



Daha önce 2014 ve 2015 yarışmalarını da kitaplaştıran Kültür AŞ, bu kitapta, yarışmaya katılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin, İstanbul'da geçen fantastik hikayelerine yer verdi.



Renkli çizimlerle desteklenen kitap, yarışmada birinci olan 6. sınıf öğrencisi Nisan Özcan'ın "Kelime Koleksiyoncusu" isimli hikayesiyle başlıyor.



Kitapta, yarışmanın ikincisi 6. sınıf öğrencisi Zeynep Karaca'nın "Zamanın Ruhu", yarışmanın üçüncüsü 8. sınıf öğrencisi Efe Sabri Ünal'ın "İstanbul'un Son Taşı" başlıklı hikayesi bulunuyor.



"Fantastik Şehir İstanbul"da ayrıca, "İstanbul'un Ruhu", "Yerebatan'ın Laneti", "İstanbul'un Koruyucuları", "Aşk Saklı", "Bir İstanbul Rüyası", "Yüzük Mahzeni" ve "Kralların Laneti" isimli hikayeler okuyucuyla buluştu.