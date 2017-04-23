Fantastik Hikayeler Makinesi
Fantastik Hikayeler Makinesi 23 Nisan'da İş Sanat'ta.
Fantastik Hikayeler Makinesi 23 Nisan'da İş Sanat'ta...
Fantastik Hikayeler Makinesi, minik izleyicileri, uçağın mucidi Wright Kardeşler'den Hezarfen Ahmet Çelebi'ye, sinemanın mucidi Lumiere Kardeşler'den taş devrine uzanan eşsiz bir masal yolculuğuna çıkarıyor.
Büyükbaba Muhteşem, torunu Ömer'e harika bir doğum günü hediyesi verir: Ömer'i anında merak ettiği, gitmek istediği her yere gönderecek büyülü bir 'Fantastik Hikayeler Makinesi'. Ömer'in yapması gereken çok basittir. Makineyi çalıştırmak, ona merak ettiği herhangi bir şeyi sormak ve sonra da hoop diye merak ettiği yerde belirivermek. Ancak makinenin kafası karışmaya başlayınca işler giderek ilginç bir hal alır...
Can Yılmaz'ın yazıp Serdar Biliş'in yönettiği bu tatlı ve macera dolu müzikli masal yolculuğu, çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.
Yazan: Can Yılmaz
Yöneten: Serdar Biliş
Oyuncular: Ata Berk Mutlu, Tuba Ünsal, İbrahim Selim, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı, Hayal Köseoğlu
Müzik: Çiğdem Erken
Koreografi: Tuğçe Tuna
Kostüm, Tasarım ve Uygulama: Tomris Kuzu, Selim Ölçen
Işık ve Sahne Tasarımı: Cem Yılmızer
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : İş Sanat Kültür M.
Mekan Adresi : İş Kuleleri
Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Fantastik Hikayeler Makinesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır