Fantastik Hikayeler Makinesi 23 Nisan'da İş Sanat'ta...



Fantastik Hikayeler Makinesi, minik izleyicileri, uçağın mucidi Wright Kardeşler'den Hezarfen Ahmet Çelebi'ye, sinemanın mucidi Lumiere Kardeşler'den taş devrine uzanan eşsiz bir masal yolculuğuna çıkarıyor.



Büyükbaba Muhteşem, torunu Ömer'e harika bir doğum günü hediyesi verir: Ömer'i anında merak ettiği, gitmek istediği her yere gönderecek büyülü bir 'Fantastik Hikayeler Makinesi'. Ömer'in yapması gereken çok basittir. Makineyi çalıştırmak, ona merak ettiği herhangi bir şeyi sormak ve sonra da hoop diye merak ettiği yerde belirivermek. Ancak makinenin kafası karışmaya başlayınca işler giderek ilginç bir hal alır...



Can Yılmaz'ın yazıp Serdar Biliş'in yönettiği bu tatlı ve macera dolu müzikli masal yolculuğu, çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.



Yazan: Can Yılmaz



Yöneten: Serdar Biliş



Oyuncular: Ata Berk Mutlu, Tuba Ünsal, İbrahim Selim, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı, Hayal Köseoğlu



Müzik: Çiğdem Erken



Koreografi: Tuğçe Tuna



Kostüm, Tasarım ve Uygulama: Tomris Kuzu, Selim Ölçen



Işık ve Sahne Tasarımı: Cem Yılmızer



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : İş Sanat Kültür M.



Mekan Adresi : İş Kuleleri



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Fantastik Hikayeler Makinesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır