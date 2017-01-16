Fan Hızını Siz Yönetin!

Belki overclock'un sınırlarını zorluyorsunuz, belki de eski bilgisayarınızın ısınmak gibi kötü bir alışkanlığı var. SpeedFan ile yalnızca fan hızlarınızı ve sıcaklığı izlemekle yetinmeyip, sıcaklığa göre fan hızını değiştirebilirsiniz.



SpeedFan'ın önemli özellikleri arasında anakartınızın ve sabit diskinizin sıcaklıklarını göstermek, SMART veya SCSI yoluyla sabit diskinizin durumunu görüntülemek ve fan hızlarını kontrol etmek var. Aracın en önemli yeteneği ise belirli durumlarda belirli eylemleri gerçekleştirilmesi. Örneğin PC'nizin sıcaklığı arttığında fan hızlarınızın otomatik olarak artırılmasını sağlayabilirsiniz.



Güçlü bir araç olan SpeedFan, bilgisayarınızdaki sorunların kaynağını bulmanızda da size yardımcı olabilir. Örneğin sıcaklıkla ilgili sorunları keşfedebilir, film izlerken PC'nizin çıkardığı gürültüyü azaltabilirsiniz.



İndirin: SpeedFan (2,1MB)