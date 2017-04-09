Fallon: Rusya Suriye'deki Sivil Ölümünden Sorumludur
İngiltere Savunma Bakanı Fallon, "Esed'in baş destekçisi Rusya. Vekaleten Rusya geçtiğimiz hafta yaşanan her sivil ölümünden sorumludur.
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