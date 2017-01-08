Falezlerden Düşen Genç Kurtarıldı

Antalya'da falezlerden düşen genç, ağır yaralı olarak kurtarıldı.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Kuğulu Park'taki falezlerden bir gencin denize düştüğü ihbarını alan liman polis ekipleri, bir bot ve dalgıçla olay yerine gitti.



Denize giren dalgıç, genci su yüzüne çıkardı. Polis ekiplerinin yardımıyla bota alınan geç, yat limanında bekleyen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İsminin Ejder Dede olduğu öğrenilen 15-20 yaşlarındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.