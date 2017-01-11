Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları - Ankara Üniversitesi

Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları Üçüncüsü 12 Ocak'ta Düzenleniyor!



İnterdisipliner Çalışmaları Arttıralım



Üniversitemiz içerisinde disiplinlerarası araştırmaların arttırılması amacıyla fakültelerimizde yapılan çalışmaların ve yeteneklerin diğer fakülteler ile paylaşılması ve tanıtılmasına yönelik toplantıların üçüncüsü;



12 Ocak 2017 tarihinde saat 14: 00-16: 10'da



Ankara Üniversitesi Teknokent



Büyük Konferans Salonu'nda (Gölbaşı)



gerçekleştirilecek ve Mühendislik Fakültemizin farklı bölümlerinde yapılan bazı örnek çalışmalar tanıtılacaktır.



Program



14: 00-14: 05 / Açılış Konuşması Prof. Dr. Aziz TEKİN Dekan



14: 05-14: 25 / Prof. Dr. M. Emin CANDANSAYAR Jeofizik Mühendisliği



14: 25-14: 45 / Prof. Dr. Serpil TAKAÇ Biyomedikal Mühendisliği



14: 45-15: 05 / Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği



Kahve Arası 15: 05-15: 30



15: 30-15: 50 / Doç. Dr. Turan OLĞAR Fizik Mühendisliği



15: 50-16: 10 / Doç. Dr. Ayşe KARAKEÇİLİ Kimya Mühendisliği



Konuya ilgi duyan tüm akademisyenlerimiz ve Teknokent firmalarımız davetlidir.