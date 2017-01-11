Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları Üçüncüsü 12 Ocak'ta Düzenleniyor!
İnterdisipliner Çalışmaları Arttıralım
Üniversitemiz içerisinde disiplinlerarası araştırmaların arttırılması amacıyla fakültelerimizde yapılan çalışmaların ve yeteneklerin diğer fakülteler ile paylaşılması ve tanıtılmasına yönelik toplantıların üçüncüsü;
12 Ocak 2017 tarihinde saat 14: 00-16: 10'da
Ankara Üniversitesi Teknokent
Büyük Konferans Salonu'nda (Gölbaşı)
gerçekleştirilecek ve Mühendislik Fakültemizin farklı bölümlerinde yapılan bazı örnek çalışmalar tanıtılacaktır.
Program
14: 00-14: 05 / Açılış Konuşması Prof. Dr. Aziz TEKİN Dekan
14: 05-14: 25 / Prof. Dr. M. Emin CANDANSAYAR Jeofizik Mühendisliği
14: 25-14: 45 / Prof. Dr. Serpil TAKAÇ Biyomedikal Mühendisliği
14: 45-15: 05 / Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kahve Arası 15: 05-15: 30
15: 30-15: 50 / Doç. Dr. Turan OLĞAR Fizik Mühendisliği
15: 50-16: 10 / Doç. Dr. Ayşe KARAKEÇİLİ Kimya Mühendisliği
Konuya ilgi duyan tüm akademisyenlerimiz ve Teknokent firmalarımız davetlidir.
Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları - Ankara Üniversitesi
Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları Üçüncüsü 12 Ocak'ta Düzenleniyor!
Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları Üçüncüsü 12 Ocak'ta Düzenleniyor!