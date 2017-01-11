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Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları - Ankara Üniversitesi

Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları - Ankara Üniversitesi

Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları Üçüncüsü 12 Ocak'ta Düzenleniyor!

Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları - Ankara Üniversitesi

Fakülteler Arası Tanışma Toplantıları Üçüncüsü 12 Ocak'ta Düzenleniyor!

İnterdisipliner Çalışmaları Arttıralım

Üniversitemiz içerisinde disiplinlerarası araştırmaların arttırılması amacıyla fakültelerimizde yapılan çalışmaların ve yeteneklerin diğer fakülteler ile paylaşılması ve tanıtılmasına yönelik toplantıların üçüncüsü;

12 Ocak 2017 tarihinde saat 14: 00-16: 10'da

Ankara Üniversitesi Teknokent

Büyük Konferans Salonu'nda (Gölbaşı)

gerçekleştirilecek ve Mühendislik Fakültemizin farklı bölümlerinde  yapılan bazı örnek çalışmalar tanıtılacaktır.

Program

14: 00-14: 05 / Açılış Konuşması Prof. Dr. Aziz TEKİN Dekan

14: 05-14: 25 / Prof. Dr. M. Emin CANDANSAYAR Jeofizik Mühendisliği

14: 25-14: 45 / Prof. Dr. Serpil TAKAÇ Biyomedikal Mühendisliği

14: 45-15: 05 / Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kahve Arası 15: 05-15: 30

15: 30-15: 50 / Doç. Dr. Turan OLĞAR Fizik Mühendisliği

15: 50-16: 10 / Doç. Dr. Ayşe KARAKEÇİLİ Kimya Mühendisliği

Konuya ilgi duyan tüm akademisyenlerimiz ve Teknokent firmalarımız davetlidir.

Kaynak: Etkinlik.io

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