Fakültedeki Tatbikat Gerçeği Aratmadı

Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.



Seneryo gereği Doğanşehir ilçesinde 6.7 şiddetinde 20 saniye süren deprem sonrası hasar gören ve yangın çıkan Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki vatandaşlar siren sesiyle birlikte kontrollü olarak Malatya İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma (İNOSAR) Ekiplerince çıkarıldı.



Binada mahsur kalan yaralıları İNOSAR, Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma Ekibi (TÖTM), sedye ile taşıyarak çıkardı.



Enkaz bölgesine gelen 112 Acil Ambulans ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralarını sararak, serum taktı.



İtfaiye ekipleri ise yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan yaralıyı itfaiye merdiveni ile kurtararak 112 Acil Ambulans ekiplerine teslim etti.



İNOSAR ekibi çatıda mahsur kalan bir başka yaralıyı sedyeye bağlayarak halat yardımıyla indirdi.



Kurtarma tatbikatının tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri, personele yangın söndürme eğitimi verdi.