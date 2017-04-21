Fakültedeki Odasında 3 Kediyi Misafir Ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Duygu Dalgın, vatandaşlar tarafından sokakta bulunan anne kedi ile 2 yavruya sahip çıktı.



Atakum ilçesindeki vatandaşlar, yaklaşık bir ay önce sokakta yeni doğum yapmış ve 3 yavrusundan ikisi açlık ve soğuktan ölmüş halde buldukları sokak kedisi ile kalan tek yavrusunu Veteriner Fatültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dalgın'a götürdü.



Anne kedinin sokakta aç kalacağı, yavrusuna da yeterince bakamayacağını düşünen Dalgın, fakültedeki odasında hazırladığı yuvada kedileri beslemeye başladı.



O günden bu yana anne kedi ile yavrusuna odasında bakan Dalgın'a fakültede çalışanları, bir süre önce annesi olmayan, sokakta buldukları iki günlük başka bir yavru kedi daha getirdi. Dalgın, bu yavru kedi ile de diğer kedilerle birlikte ilgileniyor.



"İş stresini atmamı sağlıyorlar"



Dalgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine getirilen kedileri zaten üç kedisi olduğu için evine götüremediğini söyledi.



Sokakta kalmalarına da gönlünün elvermediğini dile getiren Dalgın, bu nedenle kedilere fakültedeki odasında baktığını belirtti.



Anne kedi ve yavrularla bebek gibi ilgilendiğine işaret eden Dalgın, "Özellikle yavru kedilerin bakıma çok ihtiyacı var. Bakımları zor olmuyor. Sağlık durumları iyi. Her gün işe gelirken onlar için özel mamalar alıyorum." dedi.



Kendisine getirilen yavru kedilerden birinin annesinin olmadığına dikkat çeken Dalgın, "Diğer yavrunun annesi onu da sahiplendi. Çok küçük olduğu için sürekli bakıma ihtiyacı var. Yavrulara anne sütünden kesilinceye kadar bakılmaları gerekiyor. Anne kedinin sağlıklı ve güçlü olması için beslenmesinin de iyi olması lazım." diye konuştu.



Dalgın, kedilere kendi başlarına kalabilecek duruma gelinceye kadar bakacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Çalışmama engel bir durumları yok. Hem çalışıyorum hem de onlarla ilgileniyorum. İş stresini de atmamı sağlıyorlar. Birkaç ay sonra yavrular da kendi başlarına kalacakları duruma geldiklerinde onları sahiplendireceğim. Bir evleri olsun istiyorum."