Fakültedeki Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.



Diş hekimliği fakültesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği 6,7 şiddetinde, 20 saniye süren depremin ardından vatandaşlar, İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma (İNOSAR) ekiplerince kontrollü olarak çıkarıldı.



İNOSAR ve Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma (TÖTM) ekibi, binada mahsur kalan yaralıları sedyeyle çıkardı.



Enkaz bölgesine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı, yaralarını sararak serum taktı.



İtfaiye ekipleriyse yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan yaralıyı itfaiye merdiveniyle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



İNOSAR ekibi, çatıda mahsur kalan bir başka yaralıyı sedyeye bağlayarak halat yardımıyla indirdi.



Tatbikatın tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri, personele yangın söndürme eğitimi verdi.