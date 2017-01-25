Fakülte İçin Toplantılar Devam Ediyor

Sakarya'ya kurulması YÖK tarafından karara bağlanan Orhan Bey Üniversitesi ile ilgili toplantılar ve çalışmalar devam ederken, Akyazı'ya kurulması kararlaştırılan bölüm ile ilgili istişare toplantıları da hız kesmeden devam ediyor.



Akyazı Belediyesi Kuzuluk ek binasında yapılan toplantıya Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve AK Parti İl yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Feyzi Bora ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, Akyazı Oda Başkanları, Sivil Toplum kuruluşları Başkan ve yöneticileri katıldı.



Toplantıda konuşan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, "Havası, suyu, yemyeşil doğası, misafirperver insanı ile güzel ve şirin İlçemiz güzelliği 4 yıllık Uygulamalı Sağlık Bilimleri okulunun yapılması ile daha da taçlanacak. Sakarya Akyazı ulaşım olarak hem İstanbul'a hem de başkentimiz Ankara'ya olan yakınlık mesafesi ile gözde bir konumdadır. İlçemizin taşıdığı özelliklerle Doğa, Tarım, Turizm, Termal diyarı olarak 4 yıllık Uygulamalı Sağlık Bilimleri okulunun yapılması için en uygun konumda olan ilçedir. İlçemizdeki birçok kurum ve kuruluşumuzda en başından beridir 4 yıllık Uygulamalı Sağlık Bilimleri okulunun Akyazı'ya yapılması için destek veriyorlar. Jeotermal enerjimizle birlikte Sağlık, Tarım ve Turizmde ilçemiz gelişerek adeta Sağlık ve Turizm kenti olmasını ümit ediyoruz. Akyazı'mıza gelecek olan Sağlık Bilimleri Fakültesinin yanında Akyazı Kimya ve Metalürji Bilimleri Fakültesi ve Tarım, Orman, Hayvancılık ve Doğa Bilimleri Fakültesinin de kazandırılması için fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. İlçemize bu okulları kazandırmak amacıyla bugüne kadar ve bundan sonra da emeği geçen destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA