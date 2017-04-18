Fakir ve Başarılı Öğrenciler Üzerinden Örgüte Finans Sağlamışlar

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, Sosyal Destek Projeleri'nde (SODES) usulsüzlük yaparak örgüte para aktardıkları iddia edilen 23 şüpheli hakkında 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



124 sayfalık iddianamede, şüphelilerin, FETÖ'ye ait kapatılan Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği aracılığıyla maddi durumu iyi olmayan ve başarılı öğrenciler üzerinden sözde projeler hazırlayarak elde ettikleri gelirleri örgüte aktardıkları, öğrenci velilerinin zorla örgütün kapatılan yayın organı Zaman gazetesine abone yapıldığı vurgulandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün dernek yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısının, SODES projelerinde 2012 ile 2014 yılları arasında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında örgüte ait kapatılan Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği başkan ve yöneticileri, Adana Valiliği SODES görevlileri ile Adana Ticaret Borsası (ATB) çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.



Yasal kılıflı oluşumlarla örgüte kaynak aktarıldı



Mahkeme tarafından kabul edilerek dava açılan 124 sayfalık iddianamede, örgütün gerekli finans desteğini güçlendirmek ve sürekli kılmak için dernek, sendika, vakıf, okul, dershane gibi yasal kılıflı oluşumlar kurduğu, bu kapsamda örgüte ait Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ürettiği sözde projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Adana Valiliği bünyesindeki SODES birimine sundukları tekliflerin, mevzuata ve prensiplere uygun davranılmadan kabul edildiği belirtildi. İddianamede, 'ihale teklif mektuplarının firmalar tarafından değil, şüpheliler tarafından doldurulduğu, sunulmayan hizmetler ve alınmayan mallar için faturalar kesildiği, alınan mallara ilişkin normal değerin üstünde bedeller gösterildiği, yapılan faaliyetlerden önceki tarihlerde faturaların düzenlendiği, ihale tarihlerinden sonra tekliflerin hazırlanıp verildiği, proje kapsamında ortaya konulan gezi, sinema, servis ücreti, ikramlar, halı saha turnuvaları gibi faaliyetler için fatura düzenlenip SODES bütçesinden ücret alınmasına rağmen faaliyete katılan öğrencilerden ve velilerinden bu faaliyetler için ayrıca ücret alındığı, projelerden faydalanması için velilerin örgütün yayın organı Zaman gazetesine ve diğer örgütsel yayınlara abone olmasının şart koşulduğu, okuma salonlarında maddi durumu iyi olmayan ve başarılı öğrencilere verilmek üzere kitapların temin edilmesinde öğrenci sayısından fazla kitap alınmış gösterildiği' vurgulandı.



SODES ve ATB görevlileri finans sağlama faaliyetlerine katıldı



Usulsüzlükler yoluyla elde edilen paraların söz konusu dernek yoluyla terör örgütüne aktarıldığı kaydedilen iddianamede, SODES projelerinde görevlendirilen ve şüpheli olan Adana Valiliği SODES birimi çalışanları ile Adana Ticaret Borsası görevlilerinin, projeler kapsamında yüklendikleri denetim, gözetim ve araştırma görevlerinin gereklerine aykırı davranarak kamu kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasına ve terör örgütüne finans sağlama faaliyetlerine katıldıklarına da yer verildi. Ayrıca Adana Ticaret Borsası yönetimi tarafından SODES projesine destek verilmesi yönünde karar alındığı, bu karar doğrultusunda Adana Valiliği SODES hesabına yatırılması gereken bağışın direkt olarak örgüte ait Altın Çocuk derneğinin hesabına yatırıldığı, ayrıca kurum mensuplarından bazılarının oluşturulan komisyonlarda başkan ve üye olarak görev aldığı belirtildi.



Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği dönem başkanları İbrahim Arıyürek, Arif Sarı, Mehmet Fatin Arasan, Cengiz Yüce ile Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in de aralarında bulunduğu 23 tutuksuz şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlarından 10 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - ADANA