Faizsiz Krediye Başvuru Ne Zaman Nasıl Yapılır?

Faizsiz krediye başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusu isi. Faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır ve faizsiz kredi başvuru ne zaman yapılmalı sorularının cevapları haberimizde. KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2016'dan "Sıfır Faizli Kredi Destek" programı açıklandığı güne kadar veritabanına kayıtlı firma sayısı 56 bin 810 ve KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı 147 bin 710 iken, 10 Aralık'tan bugüne kadar veritabanına yeni kaydolan firma sayısı 105 bin 463 ve aynı dönemde KOBİ bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısının ise 178 bin 629'u bulduğu bildirildi.

CİDDİ BİR YOĞUNLUK VAR

Sadece son bir hafta içinde KOSGEB veritabanına kayıt yaptıran ve bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısındaki artışa dikkatin çekildiği açıklamada, sistemin aktif çalıştığı, ancak ciddi bir yoğunluk yaşandığı vurgulandı.

15 BİN KOBİ YARARLANACAK

KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için 19 Aralık Pazartesi günü saat 09.00 ile 21 Aralık Çarşamba günü saat 23.59 aralığında, "http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, aynı anda on binlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşandığı da kaydedildi. Kayıt ve güncelleme işlemlerinin, kredi başvuru tarihleri sürecinde de devam edeceğine işaret edilen açıklamada, kredi onaylanma sürecinde başvuru sırasına göre herhangi bir önceliğin söz konusu olmadığının altı çizildi.

KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır. Ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur. KOSGEB ayrıca bu işletmelerin rekabet güçlerini ve seviyelerini artırma amacına da hizmet etmektedir. Bir diğer hizmeti ise; KOBİ'lerin rekabet düzeyini artırmak ve ihracat, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Belirtilen tüm bu hedefler için KOSGEB girişimciliğin yaygınlaşması ve başarı elde edecek işletmelerin kurulmasını sağlamak için tüm girişimcilerle ve adaylara farklı destekler sağlamaktadır. Çünkü girişimcilik arttıkça istihdam problemleri ve ekonomik kalkınmadaki sorunlara çözümler sağlayacaktır. KOSGEB desteklerinden ve uygun faiz oranları gibi banka desteklerinden faydalanabilmek adına kayıtlı bir işletme olmanız gerekmektedir. Henüz işletme yokken desteklerin birçoğu verilmemektedir.

KOSGEB NE İŞE YARAR?

Temel hedefi yeni işletmelerin açılmasına teşvik etmek ve girişimciyi eğitimsel ve mali anlamda desteklemektir. Bu şekilde ekonomiye dolaylı olarak katkı sağlamak için vardır. KOSGEB'in verdiği destekler arasında; KOBİ proje destek programı, kredi faiz desteği, işbirliği güç birliği destek programı, Ar-ge, genel destek programı, tematik proje destek programı, laboratuvar hizmetleri, gelişen işletmeler piyasası KOBİ destek programı yer almaktadır. KOSGEB henüz her ne kadar son derece gelişmemiş olsa da ülke ekonomisine katkısı göz ardı edilemez. Üstelik gelişimine de hala devam etmektedir.









