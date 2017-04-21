Faizlerde Değişiklik Beklenmiyor
Piyasa, PPK'nın politika faizi ile alt ve üst bantların sabit tutmasını beklerken, GLP'deki olası bir artış sürpriz olmayacak.
Piyasa, PPK'nın politika faizi ile alt ve üst bantların sabit tutmasını beklerken, GLP'deki olası bir artış sürpriz olmayacak.
Kaynak: Dunya.com
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