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Faizlerde Değişiklik Beklenmiyor

Piyasa, PPK'nın politika faizi ile alt ve üst bantların sabit tutmasını beklerken, GLP'deki olası bir artış sürpriz olmayacak.

Faizlerde Değişiklik Beklenmiyor

Piyasa, PPK'nın politika faizi ile alt ve üst bantların sabit tutmasını beklerken, GLP'deki olası bir artış sürpriz olmayacak.

Kaynak: Dunya.com

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