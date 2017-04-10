Fair-Play Kervanı Adıyaman'da

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Komisyonu Üniversitelerde fair-play felsefesinin yayılmasına yönelik düzenlediği panellerinin 33.’sünü Adıyaman Üniversitesi’nde gerçekleştirecek.

Fair-Play Kervanı Adıyaman'da

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Komisyonu Üniversitelerde fair-play felsefesinin yayılmasına yönelik düzenlediği panellerinin 33.'sünü Adıyaman Üniversitesi'nde gerçekleştirecek.

Fair-Play Üniversiteler Kervanı'nın paneline TMOK Fair-Play Komisyonu üyeleri ile birlikte Türkiye'ye Olimpiyat tarihinde maraton branşında 4. olarak en büyük başarıyı getiren İsmail Akçay katılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Üniversiteler Kervanı, toplamda 33. Üniversite ziyaretini Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na (BESYO) gerçekleştirecek.

10-12 Nisan tarihlerinde yapılacak Fair-Play organizasyonunda Fair-Play'in anlamı, felsefesi, nasıl ortaya çıktığı, dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen örnekleriyle anlatılacak.

Ziyaret sırasında, Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açılacak. Burada Fair Play Kervanının Sponsorları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Spor İstanbul ve Hacı Bekir stantları da yer alacak. Ayrıca Fair-Play'i anlatan kitap, rozet ve broşür gibi materyaller öğrencilere dağıtılacak.

Kervanın Adıyaman programı şöyle:

10 Nisan Pazartesi

15.00 Adıyaman Valisi Abdullah Erin'e ziyaret

16.00 Adıyaman Belediye Başkanı F.Hüsrev Kutlu'ya ziyaret

12 Nisan Çarşamba

09.00 Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'ye ziyaret

09.30 Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi açılışı

09.45 Fair-Play Paneli - İSTANBUL

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