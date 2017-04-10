Fair-Play Kervanı Adıyaman'da
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Komisyonu Üniversitelerde fair-play felsefesinin yayılmasına yönelik düzenlediği panellerinin 33.’sünü Adıyaman Üniversitesi’nde gerçekleştirecek.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Komisyonu Üniversitelerde fair-play felsefesinin yayılmasına yönelik düzenlediği panellerinin 33.'sünü Adıyaman Üniversitesi'nde gerçekleştirecek.
Fair-Play Üniversiteler Kervanı'nın paneline TMOK Fair-Play Komisyonu üyeleri ile birlikte Türkiye'ye Olimpiyat tarihinde maraton branşında 4. olarak en büyük başarıyı getiren İsmail Akçay katılacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Üniversiteler Kervanı, toplamda 33. Üniversite ziyaretini Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na (BESYO) gerçekleştirecek.
10-12 Nisan tarihlerinde yapılacak Fair-Play organizasyonunda Fair-Play'in anlamı, felsefesi, nasıl ortaya çıktığı, dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen örnekleriyle anlatılacak.
Ziyaret sırasında, Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açılacak. Burada Fair Play Kervanının Sponsorları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Spor İstanbul ve Hacı Bekir stantları da yer alacak. Ayrıca Fair-Play'i anlatan kitap, rozet ve broşür gibi materyaller öğrencilere dağıtılacak.
Kervanın Adıyaman programı şöyle:
10 Nisan Pazartesi
15.00 Adıyaman Valisi Abdullah Erin'e ziyaret
16.00 Adıyaman Belediye Başkanı F.Hüsrev Kutlu'ya ziyaret
12 Nisan Çarşamba
09.00 Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'ye ziyaret
09.30 Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi açılışı
09.45 Fair-Play Paneli - İSTANBUL