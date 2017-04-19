Failure Nights Marmara, IEEE Marmara Öğrenci Kolu tarafından 20 Nisan 18.00'da



düzenlenecek olan ve katılmak isteyen herkese açık olan ücretsiz bir etkinliktir.



Hayatta tecrübe ettiğimiz başarısızlıklar bizi başarıya götüren bir altın anahtardır. Thomas Edison 999 başarısız girişiminden sonra 1000. girişiminde ampulü bulmayı başarmıştır. Başarısızlıkların, başarı hikayelerinden daha öğretici olduğuna inanıyoruz. Profesyonellerin çoğu o görkemli girişimlerini ilk denemelerinde yapmıyor.



Meksika'da 5 girişimcinin yarattığı bir kıvılcımla 150'den fazla şehire yayılan global bir etkinlik olan FuckUp Nights'ın Marmara ayağı olucak olan Failure Nights Marmara etkinliğimizde, 4 fuckuppreneur (iş batırmış girişimci) mühendis projelerini, neleri yanlış yaptıklarını, bu yanlışlardan neler öğrendiklerini ve şimdi olsa neyi farklı yaparlardı



sorularına cevap olacak hikayelerini paylaşacak.



Konuşmacılar:



Daron Yöndem



CTO - XOMNI & Microsoft Regional Director & Azure MVP



Umut Gökçen YIlmaz



Managing Director - Nomad Commerce



Recep İlkbahar



Founder - Sanatbulur.com



Caner Pınarbaşı



CEO - Az Bi Fikir Bulayım Gelicem AŞ



Sen de trajikomik batış hikayelerini dinlemek istiyorsan, 20 Nisan 18.00'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ne bekliyoruz : )



Sınırlı kontenjan!



Etkinliğe ücretsiz olarak bilet almak için,



http://bit.ly/2mz3pIN



Detaylı bilgi için,



www.failurenightsmarmara.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi



Mekan Adresi : Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu Başlangıç Saati : 20.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Failure Nights Marmara



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır