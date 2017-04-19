Failure Nights Marmara

Failure Nights Marmara, IEEE Marmara Öğrenci Kolu tarafından 20 Nisan 18.00'dadüzenlenecek olan ve katılmak isteyen herkese açık olan ücretsiz bir etkinliktir.

Failure Nights Marmara

Failure Nights Marmara, IEEE Marmara Öğrenci Kolu tarafından 20 Nisan 18.00'da

düzenlenecek olan ve katılmak isteyen herkese açık olan ücretsiz bir etkinliktir. 

Hayatta tecrübe ettiğimiz başarısızlıklar bizi başarıya götüren bir altın anahtardır. Thomas Edison 999 başarısız girişiminden sonra 1000. girişiminde ampulü bulmayı başarmıştır. Başarısızlıkların, başarı hikayelerinden daha öğretici olduğuna inanıyoruz. Profesyonellerin çoğu o görkemli girişimlerini ilk denemelerinde yapmıyor.

Meksika'da 5 girişimcinin yarattığı bir kıvılcımla 150'den fazla şehire yayılan global bir etkinlik olan FuckUp Nights'ın Marmara ayağı olucak olan Failure Nights Marmara etkinliğimizde, 4 fuckuppreneur (iş batırmış girişimci) mühendis projelerini, neleri yanlış yaptıklarını, bu yanlışlardan neler öğrendiklerini ve şimdi olsa neyi farklı yaparlardı

sorularına cevap olacak hikayelerini paylaşacak.

Konuşmacılar:

Daron Yöndem

CTO - XOMNI & Microsoft Regional Director & Azure MVP

Umut Gökçen YIlmaz

Managing Director - Nomad Commerce

Recep İlkbahar

Founder - Sanatbulur.com

Caner Pınarbaşı

CEO - Az Bi Fikir Bulayım Gelicem AŞ

Sen de trajikomik batış hikayelerini dinlemek istiyorsan, 20 Nisan 18.00'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ne bekliyoruz : ) 

Sınırlı kontenjan! 

Etkinliğe ücretsiz olarak bilet almak için, 

http://bit.ly/2mz3pIN

Detaylı bilgi için, 

www.failurenightsmarmara.com

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Mekan Adresi : Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu Başlangıç Saati : 20.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Failure Nights Marmara

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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