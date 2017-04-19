Failure Nights Marmara
Failure Nights Marmara, IEEE Marmara Öğrenci Kolu tarafından 20 Nisan 18.00'dadüzenlenecek olan ve katılmak isteyen herkese açık olan ücretsiz bir etkinliktir.
Failure Nights Marmara, IEEE Marmara Öğrenci Kolu tarafından 20 Nisan 18.00'da
düzenlenecek olan ve katılmak isteyen herkese açık olan ücretsiz bir etkinliktir.
Hayatta tecrübe ettiğimiz başarısızlıklar bizi başarıya götüren bir altın anahtardır. Thomas Edison 999 başarısız girişiminden sonra 1000. girişiminde ampulü bulmayı başarmıştır. Başarısızlıkların, başarı hikayelerinden daha öğretici olduğuna inanıyoruz. Profesyonellerin çoğu o görkemli girişimlerini ilk denemelerinde yapmıyor.
Meksika'da 5 girişimcinin yarattığı bir kıvılcımla 150'den fazla şehire yayılan global bir etkinlik olan FuckUp Nights'ın Marmara ayağı olucak olan Failure Nights Marmara etkinliğimizde, 4 fuckuppreneur (iş batırmış girişimci) mühendis projelerini, neleri yanlış yaptıklarını, bu yanlışlardan neler öğrendiklerini ve şimdi olsa neyi farklı yaparlardı
sorularına cevap olacak hikayelerini paylaşacak.
Konuşmacılar:
Daron Yöndem
CTO - XOMNI & Microsoft Regional Director & Azure MVP
Umut Gökçen YIlmaz
Managing Director - Nomad Commerce
Recep İlkbahar
Founder - Sanatbulur.com
Caner Pınarbaşı
CEO - Az Bi Fikir Bulayım Gelicem AŞ
Sen de trajikomik batış hikayelerini dinlemek istiyorsan, 20 Nisan 18.00'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ne bekliyoruz : )
Sınırlı kontenjan!
Etkinliğe ücretsiz olarak bilet almak için,
http://bit.ly/2mz3pIN
Detaylı bilgi için,
www.failurenightsmarmara.com
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Mekan Adresi : Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu Başlangıç Saati : 20.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Failure Nights Marmara
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır