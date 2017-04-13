Faı Genç Ressamlar Resim Yarışması"Nda Dünya Üçüncülüğü Türkiye'nin

Türkiye organizasyonunu Türk Hava Kurumunun (THK) düzenlediği ve Uluslararası Havacılık Federasyonuna (FAI) üye ülkelerin katıldığı "FAI Genç Ressamlar Resim Yarışması"nda Türkiye dünya üçüncüsü oldu. THK'yi temsilen yarışmaya katılan lise öğrencisi Ece Güler'in eseri üçüncülüğe layık görüldü.



Türkiye organizasyonunu 1929 yılından bu yana FAI'nin aktif üyesi olan THK'nin yaptığı ve FAI'ye üye ülke çocuklarının katıldığı FAI Genç Ressamlar Resim Yarışması'nın 2017 seçmeleri sonuçlandı. FAI'ye üye ülke çocuklarının sportif havacılık konusuna olan ilgilerini artırmak, hava sporlarını, havacılık ve uzay çalışmalarını tanıtmak amacıyla her sene düzenlenen ve bu yılki konusu "Bulutların Ötesinde" olan yarışmada Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ece Güler dünya üçüncüsü oldu.



Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, böyle bir sonuç almaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, Ece Güler'i tebrik etti. Atılgan, merkezi İsviçre'de olan FAI'nin 1905 yılında kurulduğunu anımsatarak, "Bizde Türk Hava Kurumu olarak 1929 yılından beri FAI'nin üyesiyiz. THK, FAI'nin Türkiye için yetkilendirdiği kurum (NAC- Milli Hava Sporları Kontrol Yetkilisi) olarak aynı zamanda Türkiye'nin Hava Sporları Federasyonu yükümlülüğünü taşımaktadır. FAI uluslararası hava sporlarının bütün branşlarında şampiyonalar düzenlemekte ve hava sporlarının gelişmesi ve dünyadaki bütün gençler arasında yayılması için çaba göstermekte. FAI tarafından hava sporlarının her branşındaki toplantı, gösteri, festival ve şampiyonalara ilave olarak her yıl havacılığın konu alındığı genç ressamlar resim yarışması da düzenlenmektedir" diye konuştu.



Türkiye elemelerine 5 binden fazla eser katıldı



Yarışmanın bu yılki Türkiye elemelerine 5 binden fazla eser katıldı. Ulusal jürinin 6-9, 10-13 ve 14-17 yaş gruplarından derecelendirme yapmaksızın seçtiği 3'er eser, FAI'nin İsviçre Lozan'da bulunan genel merkezine gönderildi. Burada uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmede 16 ülkenin gönderdiği resimler arasından Türkiye'den Ece Güler, dünya 3'üncüsü seçildi.



FAI tarafından önceki yıllarda düzenlenen resim yarışmalarında Türkiye 8 dünya birinciliği, 8 dünya ikinciliği, 15 dünya üçüncülüğü ve 3 özel ödül kazandı. - ANKARA