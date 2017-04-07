Fahriye Evcen'in de Aralarında Bulunduğu, 2017 Yılının En Güzel Kadınları Belli Oldu
Buzznet isimli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen anket sayesinde belirlenen 2017 yılının "En Güzel Kadınları" belirlendi.
Buzznet isimli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen anket sayesinde belirlenen 2017 yılının "En Güzel Kadınları" belirlendi.
Dünyanın en güzel 30 kadınını belirlemek için başlatılan ankette takipçiler; popülerlik, güç, etkileyicilik, güzellik, başarı ve zeka gibi birçok farklı alanda oy kullanarak, aralarında bir Türk yıldızın da bulunduğu 30 ismi belirledi.
İşte Buzznet isimli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen oylama sayesinde, 7 milyon insan tarafından belirlenen 2017 yılının "En Güzel Kadınları" listesinde yer alan ilk 10 isim;
1. Beyonce
2. Priyanka Chopra
3. Taylor Hill
4. Emma Watson
5. Dakota Johnson
6. Hillary Clinton
7. Margot Robbie
8. Angelina Jolie
9. Fahriye Evcen
10. Alexandra Daddario
Kaynak: Ontrava.com
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