Fadıloğlu'ndan Polis Teşkilatına Kutlama

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, 172 yıldan bu yana Türk Polis Teşkilatının hizmet verdiğini hatırlatarak, tüm teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ülkemizde huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlayan, gerektiğinde canını hiçe sayan polislerimiz, çok onurlu bir görevi icra etmektedirler. Kamu düzeninin korunması, ülkemizde asayişin sağlanması gibi işlevleriyle halkın güvenini kazanan Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana hizmet kalitesini sürekli artırmış, kendini yenilemiştir.Devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması, hukukun uygulanması görevlerini, büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Emniyet mensuplarımızın, bu güveni korumak ve halkın güvenlik hizmetleri konusundaki memnuniyetini yüksek tutmak için, profesyonel bir yaklaşım sergileyerek, hukukun çizdiği sınırlar içerisinde, hassasiyetle hareket edeceklerinden şüphe duymuyorum. Emniyet Teşkilatımızın insan haklarına saygıyı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı benimseyen güvenlik ve özgürlük arasındaki hassas dengeyi her şartta gözeten halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan bir hizmet anlayışını daima ön planda tutacağına inanıyorum.Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, büyük bir özveri ve hizmet aşkıyla çalışan bütün polislerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi - GAZİANTEP