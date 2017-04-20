Fadıloğlu'na Anlamlı Ziyaret

Şehitkamil Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye genelinde Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları kapsamında düzenlenen "Ufka Yolculuk 5, Kur'an-ı Kerim Meal Yarışması" sınavında ter döken yarışmacılar Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.



Gaziantep Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ve Türkiye geneli 600 bin başvurunun yapıldığı sınava Gaziantep genelinde ise çeşitli kategorilerde 7 bin 500 başvuru oldu. Ufka Yolculuk 5, Kur'an-ı Kerim Meal Yarışmasına Gaziantep'ten katılan yarışmacılar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Desteklerinden dolayı Başkan Fadıloğlu'na teşekkür eden yarışmacılar; "Kur'an-ı Kerim'i yalnızca yarışmalarda değil de her alanda hakim kılmak lazım ve bunun mücadelesini vermek lazım" diye konuştu.



Ziyaretin ardından Başkan Fadıloğlu yarışmacılara Kuran'ı Kerim hediye ederken, Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Taner Saruhan desteklerinden dolayı Başkan Fadıloğlu'na bu yılki 5. Ufka Yolculuk Kültür ve Bilgi Yarışmasında kullanılan Kur'an-ı Kerim Meal kitabı hediye etti. - GAZİANTEP