- Faciaya Ramak Kala

TARABYA SAHİLİNDE ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ



Konteyner yüklü dev gemi, Tarabya'dan kıyıyı adeta sıyırarak geçti



İstanbul Boğazı'ndaki korku dolu anlar sahildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.



Haber-Kamera: Özgür EREN -İbrahim AKTÜRK -İdris TİFTİKCİ -İSTANBUL DHA



Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.



Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.



Görüntü Dökümü



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-Cep telefonu görüntüsü geminin sahilden çok yakın bir mesafeden geçmesi



-Cep telefonu ile görüntü alan kişinin şaşkınlığı



-Geminin bir süre sonra kameranın açısından kaybolması



-Geminin geçtiği mevkiinin aktüel görüntüsü



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