Faciadan Dönüldü: 3 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Ayhan Kocadere (38) idaresindeki 10 DN 699 plakalı otomobil, şehir merkezinden ana yola çıkmak için kavşakta beklerken, Yalova istikametinden gelen Gürkan Demirsoy'un (30) kullandığı 77 EN 938 plakalı otomobil, iddiaya göre, plakası alınamayan bir başka araç tarafından sıkıştırılınca kontrolden çıktı. Kavşağa dalan otomobil, kaldırımı aşıp, kavşakta bekleyen otomobile yandan çarptı. Sürücü Ayhan Kocadere ile 11 yaşındaki oğlu Yiğit Kocadere ve diğer otomobilin sürücüsü Gürhan Demirsoy yaralandı. Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada müşahede altına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA