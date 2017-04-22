Facia Ucuz Atlatıldı

Safranbolu-Karabük karayolunda meydana gelen kazada, Bora Genco Gençer (21) idaresindeki 67 AB 823 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Refüjde elektrik direğinini devirerek karşı şeride geçerek duran otomobilde bulunan sürücü Gençer ile birlikte Ergün Erdem (20), Tuğba Çil (20) ve Merve Çil (22) yaralandı. Kaza sonrası araçtan kendilerini dışarı atan yaralılara ise çevreden koşan vatandaşlar ile olay yerinden geçmekte UMKE görevlisi sağlık memuru müdahale etti. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırıldı.