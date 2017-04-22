Facia Kıl Payı Atlatıldı

Karabük'te içersinde 4 üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobil yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Kazadan kıl payı kurtulan gençlerin o anları ise bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yandı.



Safranbolu-Karabük karayolunda meydana gelen kazada, Bora Genco Gençer (21) idaresindeki 67 AB 823 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Orta refüjde elektrik direğinini devirerek karşı şeride geçerek duran otomobilde bulunan sürücü Gençer ile birlikte Ergün Erdem (20), Tuğba Çil (20) ve Merve Çil (22) yaralandı. Kaza sonrası araçtan kendilerini dışarı atan yaralılara ise çevreden koşan vatandaşlar ile olay yerinden geçmekte UMKE görevlisi sağlık memuru müdahale etti. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırıldı.



Faciadan kıl payı dönülen kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK