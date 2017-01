Facebook, Yine Özür Diledi!

Özellikle ünlü profilleri ve anıları ile bilinen gazeteci Kevin Sessums, geçtiğimiz gün bir Facebook yazısında Trump destekçilerini "kötü bir faşist grup" olarak adlandırmıştı. Bunun kısa süre sonrasında da sosyal ağ "toplum standartlarını" bozduğu gerekçesi ile yazıyı kaldırmış ve Sessums, 24 saat süre ile yayın yasağı almıştı. Facebook, Guardian tarafından kendileri ile iletişime geçilmesinin ardından durumun kendi hataları olduğunu kabul etti ve yazının yanlışlıkla kaldırıldığını belirtti. Ancak bu hata, sosyal ağın gazetecileri yasakladığı veya geçici olarak engellediği hatalarla dolu bir yılın içerisindeki en son hata olmaktaydı.



Eylül ayında sosyal ağ, Pulitzer Ödülü kazananı "Terror of War" (Savaş Terörü) fotoğrafını içeren yazıyı yayınlayan gazeteciyi, ahlaksızlık sebebi ile geçici olarak engelleyerek yazıyı kaldırmıştı ancak yoğun şikayet üzerine her iki hareketi de geri almıştı. Aynı ay içerisinde Dakota Access Pipeline protestocuları Facebook'un video yayınlarını sansürlediğini iddia etmekteydiler ancak sosyal ağ, otomatik spam filtresinin bundan suçlu olduğunu belirtmekteydi. Daha sonra da Filistinli gazeteciler bir süre boyunca hesaplarına ulaşamadılar ve Facebook bir kez daha bunu masum bir hata olarak tanımladı. ve şimdi sosyal ağ bir kez daha Sessum'un yasağını bir iç hataya bağlamakta.



Bir Facebook sözcüsü The Guardian'a yapılan açıklamada, yazının yanlışlıkla kaldırıldığını ve inceleme yapabildikleri anda geri koyulduğunu söylerken, bu hatadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtmekteydi. Ayrıca ekiplerinin her hafta milyonlarca raporu işlediklerini ve bazen hata yapılabildiklerini söyledi.



Facebook, her özrü sırasında algoritma ve topluluk ile alakalı raporların miktarının fazlalığını öne sürüyor. Ancak halen anlaşılamayan, tam olarak nelerin ağın topluluk standartlarının dışında kaldığı. ABD Başkanlık seçimleri sırasında Facebook çalışanları, bir adayın yazılarını sansürlemenin doğru olmayacağını belirten CEO Mark Zuckerberg'in emrine karşı gelerek Trump'ın yazılarını nefret söylemi oldukları gerekçesiyle yasaklamayı tartışmışlardı.