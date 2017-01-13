Facebook'un Pil Tüketimi Zirve Yaptı!

Facebook ve Messenger uygulamalarının Android cihazınızda her zamankinden fazla pil tükettiğinden endişeleniyorsanız, haklı olabilirsiniz. Facebook'un sunucu tarafında yaptığı bir güncelleme, bu uygulamaların pil tüketiminin iyice artmasına neden oldu.



Facebook'tan bir ürün müdürüne göre sunucu üzerindeki güncelleme, 10 Ocak tarihinde yapıldı ve kullanıcıları birkaç gün etkiledi. Etkilenen kullanıcıların telefonlarının işlemcileri, yüksek frekanslarda sürekli olarak çalıştı ve pili hızla tüketerek cihazın aşırı ısınmasına neden oldu. Pilin sürekli olarak Facebook tarafından tüketilmesi, hızlı şarjın da etkisini kısmen yitirmesine yol açtı.



Sunucu taraflı bug şu an onarılmış olsa da, bu onarımın etkisini görebilmek için Facebook ve Messenger uygulamalarını kapatıp açmanız gerekiyor. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve bu uygulamaları bularak "Durdurmaya Zorla" düğmesine dokunun. Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda Facebook'un pilinizi tüketmesinin tamamen önüne geçmek için mobil Facebook sayfasını da kullanabilirsiniz.