Facebook'un Konferansında Açıklanan 4 Önemli Gelişme

Facebook, ileride uygulamayı düşündüğü yeniliklerin detaylarını dün gerçekleşen F8 geliştirici konferansında detaylı şekilde paylaştı.



Birçok farklı konuda bizzat Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklamalarla ilerleyen konferansta konu başlıklarını sizin için değerlendirdik.



Arttırılmış Gerçeklik





Mark Zuckerberg, konferansta yaptığı konuşmada, arttırılmış gerçeklikten bahsederken üzerinde durduğu en önemli konulardan biri kameraların hayatımızdaki yeri oldu. Sosyal ağlarda insanların arkadaşlarıyla etkileşime girerken kameraları daha sık kullanacağını belirten CEO, Facebook'un yazılımcıları bu alanda gelişim sağlamaları için desteklediğini açıkladı.



Bununla birlikte maskeler ya da çerçeveler gibi birçok arttırılmış gerçeklik destekli kamera efektinin, yakın bir zamanda beta sürümünden geçeceğini belirtti. Şirketin gerçekleştirdiği gösterimde, fotoğraf efektlerinin hareket edebildiği ve kameranın kadrajına göre şekillenebildiği görülürken, çok farklı gerçeklik efektlerinin de kullanılabildiği gözlendi.



Facebook Spaces





Facebook, sanal gerçeklik firması Oculus VR'ı 2 milyar dolar karşılığında 2014 yılında satın aldığından beri, Zuckerberg, sosyal etkileşimin ana metodunun VR olacağını belirtiyor. Bu açıklamayı destekleyen yönde bir yeniliği tanıtan Zuckerberg, Facebook Spaces adında, kullanıcıların arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği sanal gerçeklik ortamını detaylı halde açıkladı. Uygulamanın içinde bireyler kendileri için dijital avatarlar üretebiliyor ve sonrasında sanal gerçeklik üzerinden birbirleriyle etkileşim kurup sohbet edebiliyorlar.



Yeni Messenger Özellikleri





Facebook'un chat botlar için tasarladığı konuların gün geçtikçe çoğalmasıyla birlikte, Messenger yazılımcılara açılmıştı. Facebook, yazılımcıların işlerini kolaylaştırmak için ana sayfaya 'keşfet' butonu ekleyerek, Messenger'a özel kategorileri gösterecek. Bununla birlikte Messenger için chat eklentileri getirecek olan Facebook, insanların, iş yerleri gibi üçüncü parti uygulamalarla etkileşime girmelerini kolaylaştıracak ara yüzler üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor. Buna en güzel örneklerden biri ise, Spotify gibi bir müzik devi, Messenger üzerinden kullanıcıların şarkılarını istedikleri gibi sıraya dizerek, liste oluşumuna katkı sağlayacak.



Facebook, 2015 yılından beri 'M' adını verdiği sanal asistanı üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Gelinen noktada ise artık 'M'in zekası sayesinde chat uygulaması bir kademe daha geliştirilebilecek.



WeChat kullanıcılarının Çin'de sıklıkla yaptığı şeylerden biri olan QR kodlarıyla markalara etkileşime geçmek, Facebook tarafından adapte edilip kendi iletişim diline uyarlanacak.



Developer Circles





Facebook, yeni jenerasyonlar için yazılım geliştiricilerin ilgisini sürekli aktif tutmak istiyor. Bunun için de 'Developer Circles' adını verdiği yeni bir girişimi tanıttı. Program, her yazılımcının katılımına açık bir şekilde tasarlanırken, katılımcıların birbirleriyle olan iletişimlerini de destekleyecek.