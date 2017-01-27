Facebook'u Usb ile Açmak, Artık Mümkün!

Eğer birinin Facebook hesabınızı hack'lemeye çalışmasından korkuyorsanız, artık hesabınızı bir anahtar ile kilitlemeniz mümkün. Perşembe günü sosyal medya devinin yaptığı açıklamaya göre, artık hesabınıza bir donanım parçası bağlama şansına sahipsiniz. Yeni tarayıcılarda veya coğrafik bölgelerde giriş yaptığınızda, bu donanım parçasını USB girişine bağlayabileceksiniz ve bu da Facebook'un sizin, söylediğiniz kişi olduğunuza inanması için yeterli olacak.



Bu sistem, o kadar yaygın olmasa da oldukça kullanışlı bir çift faktörlü doğrulama yöntemi olarak hesabınıza bir güvenlik katmanı daha eklemenizi sağlıyor. Facebook'ta bir güvenlik mühendisi olan Brad Hill, firma içerisinde de varlıklarını korumak için benzer bir sistem kullandıklarını söylemekte.



Güncelleme ile beraber Facebook, kullanıcılarına bu seçeneği sunan ilk büyük sosyal medya platformu oluyor. Ayrıca bu seçenek, kullanıcıların hacker'ları hesaplarından uzakta tutmak için yeni yöntemler aradıkları bir zamana denk gelmekte.



Hesapları şifreler ile kilitlemek, var olan en güvenli seçenek değil. Öncelikli olarak pek çoğumuz şifre seçimlerinde oldukça kötüyüz ve kolaylıkla tahmin edilebilen aynı şifreyi pek çok farklı hesapta kullanıyoruz. Ancak her hesap için özel ve karmaşık bir şifre bile kullansanız, bir hacker'ın şifrenizi çalmak için düzenleyeceği tuzaklara kurban olabilirsiniz.



Her ne kadar Facebook, şifrenizi kabul etmeden önce konumunuzu ve diğer sinyalleri kontrol etmek gibi analizleri yapmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor olsa da, Hill'in söylediğine göre çift faktörlü bir doğrulama sistemi kurmak, hesabınızın güvenliğini "garantiye almak" için iyi bir yöntem.



Ancak bu güvenliği bir donanım ile sağlamanın da bazı dezavantajları bulunmakta. Öncelikli olarak bu yöntem, bir cihazı sürekli olarak yanınızda taşımanızı gerektiriyor. Dahası, bu cihazların büyük bir kısmı tek seferlik bir kod ürettiklerinden dolayı, Hill'in de belirttiği üzere "gerçekten karmaşık bir phishing saldırısına" kurban düşmeniz mümkün olabilmekte. Sahte bir siteye bu kodu girmek, saldırganların hesabınıza bu kod ile girmelerine imkan tanıyabilir...