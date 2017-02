Facebook'u Durdurmak Mümkün Değil!

Son zamanlarda Facebook'un bol miktarda baskı altında olduğu söylenebilir. Haber akışındaki sahte haberleri ve tıklama tuzakları ile başı belada olan sosyal medya devi, daha yakın zamanda da Oculus'a karşı açılan Zenimax davası ile uğraşmaktaydı. Ancak bütün bunlar, Facebook'un tabanını sarsabilmiş değil.



2016 dördüncü çeyrek (Q4) gelir raporunun gösterdiği üzere firma, 8.8 milyar dolar gelire sahipken 3.56 milyar dolarlık bir karı bulunmakta. Ayrıca kullanıcı büyümesi de devam etmekte ve 1.86 milyar aylık kullanıcıya ve 1.74 milyar mobil kullanıcıya sahip. Mobil reklamlar da geçtiğimiz çeyrekte gelirin yaklaşık olarak yüzde 84'ünü oluşturmaktaydı.



Firmanın raporuna göre her gün 1.23 milyar insan Facebook'u kullanıyor ve bunların 1.15 milyarı mobil cihazlardan giriş yapıyor. Ayrıca her ne kadar 8.8 milyar dolar kesinlikle etkileyici bir miktar olsa da, bu miktarın 500 milyonu günün erken saatlerinde açıklanan Zenimax davasının ödemesi için kaybedilecek.



CEO Mark Zuckerberg, gelir duyurusu sırasında videoyu halen bir "mega trend" olarak gördüğünü söylemekteydi. Facebook, videoya öncelik vermeye devam edecek ve görüntüleri yakalamak, yüklemek ve aramaları kolaylaştırmak için yeni yöntemler geliştirecek. Ayrıca firma, Facebook Live'ı geliştirmeye devam edecek. Live 360 video, yüz filtreleri ve daha fazlası üzerinde çalışmalar da devam etmekte.



Ayrıca Zuckerberg, geçtiğimiz yıl içerisinde Instagram ve mesajlaşmaların büyümesine de değinmeyi unutmadı. Instagram, yakın bir zaman önce 600 milyon kullanıcıyı geçti ve bunun da Stories'in büyümesi sayesinde olduğu söylenebilir. Hatta Zuckerberg de Stories'in yayınından sadece beş ay sonrasında 150 milyon günlük kullanıcıya sahip olduğunu söylemekteydi. Messenger söz konusu olduğunda da Zuckerberg, 400 milyon kişinin Facebook Messenger'ın sesli ve görüntülü arama özelliğini her ay kullandığını söyledi ve WhatsApp, ayda 1.2 milyarın üzerinde kullanıcıya ve her gün 50 milyarın üzerinde mesaja sahip durumda.