Facebook Testlere Başlıyor!

Alman kanun yapıcılar, sahte haberleri siteden 24 saatte kaldırmaması halinde Facebook'a 500.000 euro ceza kesmeyi planladıklarını söylemişlerdi. Financial Times'ın Pazar günü söylediğine göre Facebook, bu gelişme üzerine yeni sahte haber filtreleme sistemini Almanya'da test etmeye başladı.



Firma, kullanıcıların sahte haberleri raporlamasını sağlayacak bir işlev üzerinde çalıştığını Aralık ayında söylemişti. Şimdi görünüyor ki bu işlevin ilk test edildiği yerlerden biri, Almanya olacak. Facebook, bu yeni işlevleri yeni Alman yasası için sunup sunmadığını söylemese de, zamanlama oldukça ilginç. Buradan hükümetlerin sahte haberlerin yayılmasını durdurma gücünün bulunduğu sonucu da çıkarılabilir.



Alman Facebook kullanıcıları, önümüzdeki hafta herhangi bir haberi sahte olarak bildirme fırsatına sahip olacaklar. Facebook, bu haberleri kar amacı gütmeyen bir Alman kuruluşu olan Correctiv'e gönderecek. Correctiv'in makalenin sahte olduğunu algılaması halinde makale, kullanıcıların haber kaynağında üst sıralarda görünmeyecek. Bir Facebook yetkilisine göre Correctiv'in hatalı olarak algıladığı haberlerde kullanıcılara bununla ilgili bir bağlantı ve açıklama gösterilecek. Sahte olarak işaretlenen haberler, reklamlarda görüntülenmeyecek ve tanıtılamayacak.



Facebook, hala "biz bir medya şirketi değiliz" dese de, sitede yayınlanan haberlerin doğruluğundan sorumlu tutulması, ortaya ilginç bir durum çıkarıyor.